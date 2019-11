El Mañanero de hoy #15Nov: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

“Si no nosotros no salvamos a este país, ¿quién lo va a hacer? Lo que estamos haciendo, que ha sido heroico, lo que hemos hecho es admirable, hemos sido un ejemplo y aquí estamos de pie y nos han dado durísimo y no nos quebraron. Son ellos los que están a la defensiva”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #14Nov