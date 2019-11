Asoman que Rodríguez Torres podría ser liberado y enviado a España - Runrun

Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, asomó este miércoles 13 de noviembre que el general retirado Miguel Rodríguez Torres podría ser liberado y desterrado a España.

A través de su cuenta de Twitter, Sujú escribió: “Dicen en los pasillos exteriores de la Dgcim que Rodríguez Torres, ex jefe del Sebin, ex ministro de Justicia del chavismo-madurismo, podría ser enviado a España”.

Rodríguez Torres, quien fue director del Sebin y muy cercano a Hugo Chávez, fue detenido en marzo del 2018, cuando agentes del Sebin llegaron al hotel Presidente, en Plaza Venezuela, y se lo llevaron.

Desde su detención, ha estado rodeado de denuncias de presuntas torturas físicas y desaparición forzosa.

