José Guerra denuncia “Operación Maletín Verde” para intentar comprar a diputados opositores - Runrun

José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, denunció este miércoles 6 de noviembre la puesta en marcha la “Operación Maletín Verde”, con el fin de comprar a diputados opositores.

A través de su cuenta de Twitter, Guerra expresó: “Un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada”.

“Entre esos operadores están un traficante de bolsas CLAP y un exgobernador”, señaló Guerra en su tuit.

Guerra aclaró a sus seguidores que no es “profesional de la denuncia ni menos de la difamación”.

Sin embargo, expresó: “Pero aprovechando la situación de nuestros diputados los quieren comparar. No han podido”.

