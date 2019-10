Difieren debate para la designación del Comité de Postulaciones Electorales - Runrun

La bancada oficialista alegó que si la AN designa nuevas autoridades del CNE ocurrirá lo mismo que con el TSJ en el exilio, declarando que este “no tiene validez”

Los diputados a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico no asistieron a la sesión de este miércoles 30 de octubre, convocada para elegir al Comité de Postulaciones que se encargará de nombrar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Ante la falta de los parlamentarios, Alexis Paparoni, diputado, pidió diferir el encuentro para el próximo martes 5 de noviembre y la propuesta fue aprobada por unanimidad.

Vale recordar que el martes la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente para que los diputados de la bancada oficialista pudieran consultar y ponerse de acuerdo sobre el tema. La propuesta fue hecha por el presidente encargado Juan Guaidó.

En ese sentido, Guaidó informó que el comité de postulaciones quedó abierto para que en la próxima sesión del día martes se debatan los nombres a postular.

Según los parlamentarios oficialistas, no participaron en este encuentro porque el Parlamento se encuentra en “desacato” desde el 16 de julio de 2016.

“Todos sus actos no tienen validez desde el punto de vista legal. Las decisiones a los efectos legales no tienen validez. Estamos aquí como un foro político, pero al final no tenemos la potestad de actuar legalmente”, dijo el diputado Jesús Montilla.

Asimismo, el diputado Montilla resaltó que la bancada oficialista está de acuerdo con el planteamiento de lograr que en el país se realicen elecciones libres y democráticas.

“No estamos negados a asumirlo, sino todo lo contrario: se plasmó en el acuerdo que se hizo con un sector de la oposición. El punto número dos es la conformación de un CNE y las garantías electorales necesarias. Hay una voluntad del gobierno”, manifestó.

Afirmó que si la AN nombra a un CNE se repetirá lo mismo que ocurrió cuando los parlamentarios nombraron nombraron al Tribunal Supremo de Justicia, que funciona desde el exilio.

“Muchos están detenidos por usurpación de funciones, en lo cual incurrían quienes formen parte del Comité de Postulaciones Electorales. El mismo parapeto que no tiene validez, esa es la realidad que va a ocurrir si no llegamos a un acuerdo”, argumentó.

#AHORA arranca la continuación de la sesión permanente de la Asamblea Nacional @asambleave sin la presencia del bloque de diputados del PSUV #30Oct pic.twitter.com/qHm2SmqaMX — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) October 30, 2019

Con información de El Nacional