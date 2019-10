Felipe González desaconseja a Guaidó convocar elecciones mientras siga Maduro en el poder - Runrun

El político español opina que el líder chavista “ha tenido la capacidad de destruir el país económicamente y socialmente”

El exjefe del Gobierno español Felipe González considera “un dramático error” que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convoque a elecciones con Nicolás Maduro aún en el poder.

“Mientras que Maduro esté en el poder no volverá a haber elecciones democráticas” en Venezuela, dijo el político español, quien no ve las condiciones para unas “elecciones con un resultado legítimo” en Venezuela.

Maduro, a quien llamó “sátrapa”, “lleva asegurando desde hace tres años que no convocará elecciones que no vaya a ganar. Y es que no hay censo y no hay junta electoral para celebrar unas elecciones con un resultado legítimo”, añadió González.

A su juicio, Maduro “ha tenido la capacidad de destruir el país económicamente y socialmente”.

“En Caracas ha habido más muertes que en Damasco (Siria) en los últimos años. Venezuela es una verdadera tiranía, una narcotiranía”, añadió.

Con información de EFE