Adobe continuará ofreciendo productos y servicios en Venezuela gracias a una licencia emitida por EEUU - Runrun

La empresa de software estadounidense Adobe Systems Incorporated informó este lunes 28 de octubre que el gobierno de Estados Unidos emitió una licencia que permite a la compañía proporcionar todos sus productos y servicios en Venezuela.

La información fue enviada a través de un correo electrónico a todos sus clientes con el siguiente comunicado:

“Adobe

Estimado cliente,

Nos complace compartir que en las pocas semanas transcurridas desde nuestro último correo electrónico, hemos recibido una licencia del Gobierno de los Estados Unidos para proporcionar todos nuestros productos y servicios de medios digitales en Venezuela.

Como resultado, su acceso a Creative Cloud y Document Cloud no se interrumpirá y continuará teniendo acceso a los mismos productos y servicios. Nos disculpamos por cualquier inconveniente o preocupación que esto pueda haber causado. Gracias por su paciencia y saludos cordiales. El equipo de Adobe.

El pasado 7 de octubre la compañía había informado a sus clientes de Venezuela que dejaría de brindar servicios de sus programas en el país por las sanciones impuestas del gobierno estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro”.

We are pleased to share that we have received a license from the United States Government to provide all of our Digital Media products & services in Venezuela. As a result, our Venezuelan customers will continue to have access to our products and services: https://t.co/JCjwo5Zyiu

— Adobe Customer Care (@AdobeCare) October 28, 2019