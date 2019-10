A través de la ANC el TSJ ordena allanamiento de inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa - Runrun

La sentencia del TSJ no se ha publicado a pesar de que la ANC aprobó el allanamiento a la inmunidad

Dirigentes de Primero Justicia ratificaron convocatoria de marcha para este jueves y pide a los zulianos rechazar la decisión de la Constituyente

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el martes una solicitud a la asamblea nacional constituyente – cuya legitimidad es cuestionada por la oposición y la comunidad internacional – para allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia).

Aun no se ha publicado la sentencia en la página web del TSJ, pero la ANC realizó la sesión en la tarde del martes para apoyar la solicitud, asegurando que el parlamentario cometió “delitos flagrantes” durante las protestas del año 2017 y también a finales de abril de este año, cuando hubo un alzamiento militar en contra del régimen de Nicolás Maduro y lo calificaron de un intento de golpe de Estado.

Esteban Arvelo, constituyente aseguró que “sea la jurisdicción ordinaria quien determine si tiene responsabilidad penal o no la tiene. Acá lo importante es que no hay impunidad, inmunidad no es impunidad”.

Igualmente agregó que en este caso no procede el antejuicio de mérito “porque los delitos fueron cometidos en flagrancia. Una cosa es la aprehensión en flagrancia y otra el delito en flagrancia”.

Sin embargo el artículo 200 de la Constitución establece que el TSJ puede autorizar la detención y el enjuiciamiento de un parlamentario siempre y cuando sea la Asamblea Nacional, la que ordene su allanamiento en primer lugar.

Marcha por los zulianos

Hace dos semanas el parlamentario convocó a una marcha en Caracas, para este jueves 24 de octubre, en apoyo a los zulianos que padecen hasta varios días sin servicio eléctrico.

El día de ayer – antes de la aprobación del allanamiento a la inmunidad – Guanipa ratificó la convocatoria informando que será desde el Centro Comercial Millenium, en Los Dos Caminos, hasta la sede de Corpoelec en El Márques.

Este miércoles, los dirigentes del partido Primero Justicia rechazaron la decisión de la ANC y aseguraron que la marcha continúa. En una rueda de prensa – donde no estaba el diputado Juan Pablo Guanipa- el parlamentario Alfonso Marquina (PJ-Lara) dijo que mañana a partir de las 10:00 am se concentrarán “para alzar nuestra voz de protesta ante un gobierno hambreados, que pisotea la dignidad de los venezolanos”.

Igual instó a los zulianos a rechazar la decisión de allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa.

“El Gobierno nacional y regional lo que hace es castigar a un pueblo por el legítimo derecho que tiene de vivir en democracia y libertad. Juan Pablo Guanipa siempre ha alzado la voz por los zulianos”, agregó Marquina.

Con información de EFE y VTV

Foto: La Patilla