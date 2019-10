En 10 "perlas": así resumimos lo que dijo Maduro en la cadena de este #18Oct - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 18 DE octubre un encuentro con los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores en Guayana.

Con estas 10 “perlas” resumimos su alocución, transmitida en cadena nacional de radio y televisión:

1.- Maduro ordenó a Tareck El Aissami revisar “junto con la clase obrera” el funcionamiento de presidencias de Empresas Básicas de Guayana.

2.- “Yo quiero darle el poder a los trabajadores de base y a los trabajadores productivos. El presidente de las empresas que no hable con sus trabajadores debe entregarme la renuncia, no quiero presidentes burócratas y burgueses, porque yo quiero solo presidentes obreros, no más burocracia ni más burócratas”.

3.- “Debemos entregarle al país grandes fuentes de riqueza y garantizar trabajo al pueblo”.

4.- “Debe haber milicias obreras ante cualquier agresión por el sur de Venezuela, debemos estar preparados con la creación de cuerpos combatientes para la seguridad integral de las empresas básicas de Guayana”.

5.- “Quiero avanzar con el petro para defender a los trabajadores”.

6.- “Voy para la final de las grandes ligas. Así lo anuncio, Donald Trump, Superbigotes va para la final de la MLB”.

7.- “Yo no pude ir a las semifinales de la MLB pero mandé a Stalin González, que pagó 12.000 dólares. Eso no es nada para él. 12.000 dólares la de él, Gustavo Marcano, y dos más que andaban con él: cuatro entradas a 12.000 dólares cada una, ¿pero qué es eso para el guaidocismo? ¿Qué es eso para el ladrón y rastrojo de Guaidó?”.

8.- “En el Metro de Caracas, Pdvsa, Cantv, Corpoelec, tenemos que seguir avanzando en los contratos colectivos, que les garantice estabilidad, trabajo, salud, salario… Un nuevo contrato colectivo de letra grande porque en la pequeña es donde le echan vaina a uno”.

9.- “Denuncio que hay un plan terrorista de sabotaje contra las empresas estratégicas de la nación y, ante ello, solo la clase obrera puede garantizar la seguridad (…) Cuidado, neoliberalismo, cuidado FMI, que Superbigotes va por ustedes. ¡Pronto superbigotes!”.

10.- “Como estamos ensayando distintas formas del despliegue del petro, yo creo que es extraordinario empezar con las empresas básicas estratégicas de Guayana y las prestaciones sociales estén depositadas en petro para todos los trabajadores y trabajadoras”.