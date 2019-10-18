Envían al Inof a mujer investigada por asesinato del hijo del alcalde de Los Salias - Runrun

EL TRIBUNAL 4° DE CONTROL de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, decretó medida privativa preventiva de libertad en contra de la ciudadana Johany Valera Osorio por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía en la ejecución de un robo agravado, en grado de cooperadora inmediata; homicidio calificado en grado de frustración y agavillamiento.
La decisión corresponde al caso del asesinato de Michel Fernández, hijo del alcalde del municipio mirandino Los Salias, José Fernández, hecho ocurrido en las adyacencias del aeropuerto de Caracas, ubicado en Charallave, de la misma entidad federal, donde fue emboscado por antisociales que se hicieron pasar por vendedores.
El Juzgado fijó como centro de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques capital del estado Miranda.
Michel Fernández, fue asesinado el pasado 20 de septiembre tras recibir varios impactos de balas en un enfrentamiento mientras negociaba un vehículo en el tramo La Bonanza-La Peñita, en Charallave,
De acuerdo con reportes, Fernández se encontraba realizando la negociación en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, cuando fue abordado por los delincuentes que trataron de despojarlo de sus pertenencias.
El joven piloto iba escoltado por funcionarios de la Policía Municipal, quienes también resultaron heridos.
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