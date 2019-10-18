El Mañanero de hoy #18Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de las Naciones Unidas eligió este jueves 17 de octubre a Venezuela para integrar este grupo que monitorea las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
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“El régimen creó un cuerpos de exterminio para aniquilar en sectores populares. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político”, Juan Guaidó, presidente interino, sobre la muerte del exconcejal Edmundo “Pipo” Rada #17Oct.
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