Metro de Caracas realizará trabajos de rehabilitación de vía férrea a partir del #19Oct - Runrun

LA COMPAÑÍA METRO DE CARACAS anunció a través de su cuenta en Twitter que a partir del sábado 19 de octubre iniciará trabajos de rehabilitación de la vía férrea, entre las estaciones Las Adjuntas y Ruiz Pineda por lo que el servicio se prestará de manera restringida
“Para garantizar la prestación de servicio entre Las Adjuntas y Ruíz Pineda se establecerá una Vía Única Temporal (VUT) entre ambas estaciones”, afirma el comunicado.
La compañía había informado que las labores de mantenimiento comenzarían el próximo 17, pero recularon y publicaron en la red social que las mismas “serán reprogramadas para el día sábado 19 de Octubre, debido a la baja afluencia de usuarios y de esta manera no restringir su movilización”.
El Metro de Caracas también anunció que habilitará una ruta de transporte superficial para facilitar el traslado de los usuarios. No especificaron cuánto tiempo durará la reparación de la vía férrea.
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