 Metro de Caracas realizará trabajos de rehabilitación de vía férrea a partir del #19Oct - Runrun
Lo último
   

Buscar

Metro de Caracas realizará trabajos de rehabilitación de vía férrea a partir del #19Oct

Redacción Runrun.es16 octubre, 20192min65

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

Nelson Bocaranda recibió premio Monseñor Pellín 2019 como personaje del año

Noticias

Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro este #16Oct

NoticiasTop 5

Mueren 2 militares en un accidente aéreo de avión Sukhoi en Guárico

METRODECARACAS.jpg

LA COMPAÑÍA METRO DE CARACAS anunció a través de su cuenta en Twitter que a partir del sábado 19 de octubre iniciará trabajos de rehabilitación de la vía férrea, entre las estaciones Las Adjuntas y Ruiz Pineda por lo que el servicio se prestará de manera restringida

“Para garantizar la prestación de servicio entre Las Adjuntas y Ruíz Pineda se establecerá una Vía Única Temporal (VUT) entre ambas estaciones”, afirma el comunicado. 

La compañía había informado que las labores de mantenimiento comenzarían el próximo 17, pero recularon y publicaron en la red social que las mismas “serán reprogramadas para el día sábado 19 de Octubre, debido a la baja afluencia de usuarios y de esta manera no restringir su movilización”.

El Metro de Caracas también anunció que habilitará una ruta de transporte superficial para facilitar el traslado de los usuarios. No especificaron cuánto tiempo durará la reparación de la vía férrea. 

 

 

 
Post Views: 65

Enviar Comentarios

anteriorVenezuela denuncia impacto de las sanciones de EEUU ante la Unesco

siguienteAl Guasón lo vieron en la calle 3 de Vista Alegre

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios