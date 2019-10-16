Chile pide evitar elección de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU - Runrun

EL GOBIERNO DE CHILE HIZO un llamado a la comunidad internacional para impedir que Venezuela sea elegido este jueves 17 de octubre como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, consideró que la elección de la candidatura venezolana sería «un desprestigio para la ONU y para el mundo entero» dadas las violaciones a los derechos humanos que, dijo el ministro, ha cometido el gobierno venezolano.
“(Venezuela) es un país que ha sido sancionado públicamente por las violaciones a los derechos humanos”, señaló Ribera, quien recordó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en julio pasado un informe en que el denunció numerosas irregularidades.
Asimismo, agregó: “Es realmente increíble, de una inconsciencia total, que un país con estas situaciones postule a un órgano encargado de velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos”.
Por ello, Ribera dijo que la Cancillería chilena se ha «movilizado» para advertir de la situación a otros países e impedir «de una u otra manera» que Venezuela forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Nuestras embajadas a lo largo del mundo se han contactado con otras cancillerías para hacerles presente esa circunstancia y esperamos que nuestros esfuerzos, más los de otros países democráticos, traigan un buen resultado”, manifestó.
Ribera expresó la preferencia de Chile por las candidaturas de Costa Rica y Brasil, los otros dos países que compiten en la votación por los dos escaños disponibles para la región de América Latina y el Caribe.
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Los comicios servirán para renovar 14 de los 47 miembros que tiene el Consejo de Derechos Humanos.
Si finalmente Venezuela gana la votación, el canciller chileno consideró que sería un resultado que contribuiría al desprestigio de la ONU y que además restaría “relevancia y legitimidad” al Consejo de Derechos Humanos.
*Con información de EFE
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