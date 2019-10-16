Régimen de Maduro intentará descongestionar los centros de detención preventiva - Runrun

EL FISCAL DESIGNADO POR LA ANC, Tarek William Saab, anunció este miércoles 16 de octubre que el Ministerio Público instaló una mesa de consulta para trazar un plan que tendrá como objetivo descongestionar los centros de detención preventiva.
A través de su cuenta de Twitter, Saab detalló que en este encuentro participaron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo; la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; el director del Cicpc, Douglas Rico; entre otros.
“Iniciaremos este miércoles las primeras acciones ya previamente coordinadas para descongestionar centros de detención preventiva del AMC, para luego dar inicio a acciones en los 8 estados más poblados del país en Cicpc y GNB”, escribió Saab.
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En ese orden de ideas, Saab indicó que esta mesa de consulta trazó una primera etapa de actuaciones hasta fin de año, “mientras se desarrollan estrategias de largo plazo para atender una problemática estructural del sistema de justicia”.
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