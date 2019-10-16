Aldeas Infantiles SOS advierte que el aumento de migrantes venezolanos en Colombia colapsa ayuda humanitaria - Runrun

LA ORGANIZACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS advirtió este martes 15 de octubre que el aumento de la cifra de migrantes venezolanos en Colombia está colapsando los programas de ayuda humanitaria en la frontera, enfatizando que los menores representan uno de los grupos más vulnerables.
La organización detalló que el país neogranadino acoge al menos 1,5 millones de venezolanos, ya sea con intención de quedarse en el país o de paso para viajar a otros países.
Tal situación convierte a Colombia en el principal receptor de migrantes venezolanos, ya que otros países de la región implementaron medidas migratorias para entrar en el país que hace que los venezolanos se vean obligados a quedarse en el vecino país
Por otra parte, Aldeas Infantiles SOS subrayó que uno de los grupos más vulnerables son los niños, en concreto aquellos que viajan sin adultos, los que se quedan en sus casas solos mientras sus padres trabajan y aquellos que se ven obligados a trabajar con sus familias.
La organización ha afirmado que todo ello hace que el riesgo de abusos, explotación sexual, trata y reclutamiento forzado por parte de grupos armados aumente.
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“Para Aldeas es indispensable que los niños y las niñas que migran y buscan refugio encuentren en nuestros espacios lo que tuvieron que dejar: juguetes, amigos y, sobre todo, un entorno seguro y protector”, ha indicado la directora de Aldeas Infantiles SOS de Colombia, Ángela Rosales.
*Con información de Europa Press
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