El Mañanero de hoy #15Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA TARDE DE ESTE LUNES, 14 de octubre se publicó en Gaceta Oficial N°6.484 el aumento salarial integral a 300 mil bolívares (150 mil bolívares correspondientes al salario mínimo y 150 mil bolívares a razón del bono de Cestaticket).
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Así reaccionaron políticos, economistas y civiles ante el aumento del salario mínimo
En Gaceta Oficial nuevo aumento del salario mínimo a 300 mil bolívares
Vicente Díaz considera que las parlamentarias no resolverán el problema, “pero deben realizarse”
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“¿Qué errores ha cometido el Gobierno? No lo sé, hacer análisis en economía no es mi materia específicamente”, Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el chavismo #14Oct.
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