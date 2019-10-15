El Mañanero de hoy #15Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #15Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es14 octubre, 20194min6

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LA TARDE DE ESTE LUNES, 14 de octubre se publicó en Gaceta Oficial N°6.484 el aumento salarial integral a 300 mil bolívares (150 mil bolívares correspondientes al salario mínimo y 150 mil bolívares a razón del bono de Cestaticket).

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“¿Qué errores ha cometido el Gobierno? No lo sé, hacer análisis en economía no es mi materia específicamente”, Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el chavismo #14Oct.

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