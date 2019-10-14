El Mañanero de hoy #14Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE universidades públicas del país se reunirán este lunes 14 de octubre, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para defender su autonomía ante el llamado hecho por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a renovar a todas sus autoridades rectorales que llevan más de 10 años ocupando los cargos.
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Universidades públicas defenderán autonomía de la UCV este lunes 14-O
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