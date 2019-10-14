 El Mañanero de hoy #14Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #14Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es13 octubre, 20194min107

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

Con Gaceta Oficial vieja y a través de Twitter, Gobierno anuncia aumento de salario mínimo

Noticias

Las noticias económicas más importantes de hoy #14Oct

Noticias

La conexión venezolana en las protestas de Ecuador

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-7.jpg

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE universidades públicas del país  se reunirán este lunes 14 de octubre, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para defender su autonomía ante el llamado hecho por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a renovar a todas sus autoridades rectorales que llevan más de 10 años ocupando los cargos. 

mañanero vespertino Lo que debes saber

#MonitorDeVíctimas | Funcionarios del FAES se lo llevaron y apareció muerto en el hospital de Catia

Adobe anuncia que permanecerán activas la cuenta de algunos venezolanos

La ONU atraviesa su peor crisis de liquidez y Venezuela es uno de los mayores deudores

Universidades públicas defenderán autonomía de la UCV este lunes 14-O

mañanero vespertino No te pierdas

Diplomáticos de Maduro que estén en Argentina con la visa vencida deberán salir del país

Régimen de Maduro presentó sus razones para negar el ingreso al presidente electo de Guatemala

Borges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro

Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales

mañanero vespertino Ve esto

 

 

mañanero vespertino La cita

“Maduro está matando a la gente desde antes de las sanciones económicas. Esta es nuestra única oportunidad. Tenemos que hacer todo lo que podamos, es nuestro único chance”, senador estadounidense Rick Scott #13Oct.

Precio de @BarrilVenezuela es $51.86 base a WTI de $54.42

Post Views: 107

Enviar Comentarios

anterior#MonitorDeVictimas | Funcionarios del FAES se lo llevaron y apareció muerto en el hospital de Catia

siguienteCulminan protestas en Ecuador tras negociación entre indígenas y gobierno de Lenin Moreno

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios