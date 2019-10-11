Congresistas republicanos solicitan a Donald Trump que proteja a Citgo - Runrun

CONGRESISTAS REPUBLICANOS DE ESTADOS UNIDOS firmaron una carta este jueves 10 de octubre dirigida al presidente Donald Trump advertirle sobre las consecuencias de que Citgo se pierda.
En el escrito los congresistas señalan que el incumplimiento en el pago del bono Pdvsa 2020 podría ocasionar que no se cumpla con un préstamo que el régimen de Nicolás Maduro recibió de la petrolera rusa Rosneft.
Según el texto, el escenario representa un riesgo para la unidad refinadora de esa compañía, la operatividad de refinerías en Louisiana, Illinois y Texas y la seguridad de centenares de trabajadores.
En ese sentido, los congresistas piden al Trump, que suspenda la Licencia General 5 que facilita a los tenedores de bonos que cobren el bono Pdvsa 2020.
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“Los tenedores de bonos Pdvsa 2020 en su intento por tomar el control de Citgo, probablemente rompan en pedazos la compañía, vendan los activos por separado, y pongan el futuro del empleo de miles de estadounidenses en situación inmediata incertidumbre”, dice el texto.
*Con información de El Nacional
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