El Mañanero de hoy #11-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

“¿HAY ALGÚN DIPUTADO DE LA BANCADA del Psuv, que recién se incorpora hoy, que quiera el derecho de palabra?”, preguntó el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (VP-Vargas) al inicio de la sesión. Inmediatamente el exministro del Trabajo y constituyente, Francisco Torrealba levantó la mano, pero no le facilitaron el micrófono.
Metro de Caracas colapsó este jueves #10Oct dejando a los usuarios varados
Gaceta Oficial establece creación de “cédula inmobiliaria” mediante el Censo Nacional de Población
Familiares de Óscar Pérez recibieron asilo político en Estados Unidos
AN investigará denuncias sobre venezolanos en protestas de Ecuador
Un chavismo reducido vuelve a la AN violando la Constitución
Pdvsa niega que derrame de crudo en Brasil sea de Venezuela
Rafael Correa admitió hacer trabajos de “consultoría” para el régimen de Maduro
Producción petrolera cayó otro 11% en septiembre
VIDEO
“Nos ha faltado la clave para algunas transiciones en el mundo y Suramérica, necesitamos generar un puente con sectores que estén dispuestos a dar el paso a la democracia (…) hay varios factores que se han ido desmarcando del régimen, pero no ha sido suficiente. La movilización interna, la presión internacional es importante. Así como la construcción de garantías”, presidente interino, Juan Guaidó #10-Oct.
Precio de
es @BarrilVenezuela $51.28 base a WTI de $53.81
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby01LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAzMjkvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTEwLW9jdC1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMTAtT2N0OiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAzMjkvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTEwLW9jdC1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMTAtT2N0OiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLTQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDIxOS9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktOS1vY3QtbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzktT2N0OiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAyMTkvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTktb2N0LWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICM5LU9jdDogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0xLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDE0OC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktOC1vY3QtbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzgtT2N0OiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAxNDgvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTgtb2N0LWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICM4LU9jdDogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0zLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAwMzUvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTctb2N0LWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICM3LU9jdDogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWwgTWHDsWFuZXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwMDM1L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS03LW9jdC1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjNy1PY3Q6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L25pY29sYXMtbWFkdXJvLTIuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTk3OS9sYXMtbm90aWNpYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWEtZXN0YS1ob3JhLWRlLWxhLXRhcmRlLTIvIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgYSBlc3RhIGhvcmEgZGUgbGEgdGFyZGUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5ub3RpY2lhczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTk3OS9sYXMtbm90aWNpYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWEtZXN0YS1ob3JhLWRlLWxhLXRhcmRlLTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgYSBlc3RhIGhvcmEgZGUgbGEgdGFyZGU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
2
Enviar Comentarios