El Mañanero de hoy #11-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #11-Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es10 octubre, 20194min2

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“¿HAY ALGÚN DIPUTADO DE LA BANCADA del Psuv, que recién se incorpora hoy, que quiera el derecho de palabra?”, preguntó el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (VP-Vargas) al inicio de la sesión. Inmediatamente el exministro del Trabajo y constituyente, Francisco Torrealba levantó la mano, pero no le facilitaron el micrófono.

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mañanero vespertino La cita

“Nos ha faltado la clave para algunas transiciones en el mundo y Suramérica, necesitamos generar un puente con sectores que estén dispuestos a dar el paso a la democracia (…) hay varios factores que se han ido desmarcando del régimen, pero no ha sido suficiente. La movilización interna, la presión internacional es importante. Así como la construcción de garantías”, presidente interino, Juan Guaidó #10-Oct.

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