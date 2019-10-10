Producción petrolera cayó otro 11% en septiembre - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES Exportadores de Petróleo (OPEP), informó hoy en su Boletín Mensual del Mercado Petrolero correspondiente a Septiembre 2019, que la producción petrolera en Venezuela descendió y se ubica en en 644 mil barriles por día (bpd), 11% menos que el mes anterior, manteniendo la caída que arrastra desde hace meses.
Las cifras presentadas por la Opep revelan una caída de las extracciones venezolanas por quinto mes consecutivo, tras una leve recuperación en abril.
Según los datos oficiales facilitados por Venezuela, la producción cayó un 19 % en septiembre, hasta los 749.000 millones de barriles.
Según esos datos, provenientes de estimaciones de institutos y centros de análisis independientes, Venezuela ocupa el décimo puesto entre los catorce socios de la OPEP, por delante sólo de Ecuador (que abandonará el grupo en 2020), Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.
La grave recesión económica, la crisis política en el país y las sanciones de EEUU sobre la industria petrolera han situado el bombeo en su nivel más bajo en las tres últimas décadas, con la excepción del desplome en 2002 y 2003, cuando una huelga en la compañía estatal Pdvsa hundió las extracciones por debajo de los 100.000 bd.
Para el director ejecutivo de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, “la producción de petróleo de Venezuela tuvo una caída interanual de 43% en Septiembre.” Agregó, que ”si se mantiene esta tendencia, Venezuela estaría produciendo 535 mil bpd en el último mes del 2019. Por lo que el régimen de Maduro tomó la decisión de violar abiertamente las sanciones de la administración Trump, enviándole petróleo y productos a Cuba, para evitar el cierre de producción en la Faja petrolífera del Orinoco”
Además, el director ejecutivo de Inter-American Trends señaló que “en Septiembre, Venezuela exportó 636 mil bpd, según TankerTracker. Un incremento de 3% con respecto al mes anterior ”. En Septiembre, China importó 154 mil bpd Mientras que Otros y Desconocidos destinos representaron el 40%. Cuba recibió 99 mil barriles por día. Es la primera vez que TankerTracker registra esta exportación en 2019.
*Con información de EFE y LP
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