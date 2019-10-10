El Mañanero de hoy #10-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

HORAS ANTES QUE Sudáfrica asegurara su pase a los cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón 2019, a John Carlin, el periodista y escritor inglés que reflejó en su libro “El Factor Humano” la heróica gesta de Nelson Mandela a través del deporte, le fue negado el acceso a Venezuela.
Sundde sancionará 1.602 colegios en todo el país por dolarizar matrículas
CAF propone un préstamo a Venezuela de $400 millones para paliar crisis
AN informa que inflación acumulada de 2019 llegó a 3.326%
Aruba pone fin a contrato con Citgo para renovar y operar refinería de petróleo
A John Carlin le pidieron una visa especial para dar conferencia
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 09.10.2019: ALTO: “A CONFESIÓN DE PARTE”
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 09.10.2019: MEDIO: JORGE CASTAÑEDA
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 09.10.2019: BAJO: SIN BUQUES NO HAY PARAISO
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“No descartamos acuerdo con Guaidó siempre y cuando sea dentro de la Constitución y del marco de la democracia”, gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez #9-Oct.
Precio de
es @BarrilVenezuela $49.93 base a WTI de $52.40
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