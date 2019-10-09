CAF propone un préstamo a Venezuela de $400 millones para paliar crisis - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA AN, Juan Guaidó, dijo el martes que el banco de desarrollo de América Latina, CAF, tiene una propuesta de financiamiento por 400 millones de dólares para enfrentar la prolongada crisis económica que padece el país petrolero.
“Hay una propuesta de la CAF de 400 millones de dólares para poder prestar al país y solucionar la crisis”, agregó el líder opositor durante una sesión del Parlamento donde se debatían los problemas eléctricos que afrontan varias regiones de Venezuela.
El país sudamericano tiene cinco años de recesión económica con hiperinflación y crisis en los servicios públicos, y además está bajo sanciones financieras de Estados Unidos que afectan la operaciones de la industria petrolera y los entes oficiales.
El jefe del Parlamento dijo que los recursos que contemple otorgar el banco de desarrollo no serían administrados por el presidente Nicolás Maduro, sin dar mayores detalles.
“A mala pagan no le van a prestar”, señaló el opositor quien en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado argumentando que Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos en mayo del 2018.
Pese a los retrasos que el gobierno venezolano tiene en los pagos a los acreedores como los tenedores de deuda, la CAF ha otorgado financiamientos al Banco Central del Venezuela, y el último fue en diciembre del pasado año por 500 millones de dólares. [nL1N1YM15K]
La CAF, cuya sede está en Caracas, no respondió de inmediato un pedido de comentario.
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