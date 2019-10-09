El Mañanero de hoy #9-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #9-Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es8 octubre, 20194min2

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mañanero vespertino La cita

“El FMI quiere imponer en América Latina su modelo excluyente y que beneficia al capitalismo. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al FMI y su modelo capitalista salvaje, no por mi culpa”, Nicolás Maduro #8-Oct.

Precio de @BarrilVenezuela es $50.0 base a WTI de $52.47

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