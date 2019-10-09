El Mañanero de hoy #9-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PASADO LUNES, LA EMPRESA estadounidense Adobe Systems Incorporated -desarrolladora de los programas Photoshop e Illustrator, entre otros- informó a través de un correo electrónico que dejará de prestar sus servicios en Venezuela a partir del próximo 28 de octubre, debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
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