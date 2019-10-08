El Mañanero de hoy #8-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PERIODISTA EXPERTO EN NEGOCIACIONES John Carlin no pudo ingresar a Venezuela este 7 de octubre pues fue declarado inadmitido en el país, por lo que se suspendieron los distintos eventos en los que iba a participar.
Tamara Sujú denunció creación de nuevos centros de tortura en el país ante la CPI
OEA alerta que más de medio millón de venezolanos han emigrado en los últimos cuatro meses
Roberto Marrero cumplió 200 días preso y el Parlamento culpa a Maduro
SIP exhortó a impedir la entrada del “régimen” de Maduro al Consejo de DDHH de la ONU
Impiden entrada a Venezuela al periodista experto en negociaciones John Carlin
Familiares de Fernando Albán acudirán a la AN a un año de su muerte
Trabajadores de la salud protestan para exigir mejoras laborales y salariales
Curazao pedirá visa y autorización de viaje a venezolanos en 2020
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“Mientras conozco la terrible situación humanitaria. Cinco millones de personas ya han abandonado el país. Desde la UE aplicaremos presión política y voluntad para que se celebren elecciones presidenciales”, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España #7-Oct.
Precio de
es @BarrilVenezuela $50.51 base a WTI de $53.01
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