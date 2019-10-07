OEA alerta que más de medio millón de venezolanos han emigrado en los últimos cuatro meses - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) alertó que más de medio millón de venezolanos han salido del país en los últimos cuatro meses.
De acuerdo con una nota de ABC de España, para la fecha, el ritmo de venezolanos que dejaron su país asciende a al menos 4.6 millones de personas.
David Smolansky, coordinador de la crisis migratoria venezolana en la OEA, David Smolansky, consideró que la cifra es alarmante pese a que el país no atraviesa por una guerra ni una catástrofe natural.
Según datos de la OEA, el país que más acoge venezolanos es Colombia con 1.600.000, seguido por Perú 900.000, Estados Unidos 422.000, Chile 400.000, Ecuador 350.000, Brasil 170.000 y Argentina 150.000. En menor medida, Panamá con 100.000 y México 70.000.
Asimismo, otros países que han recibido criollos en Latinoamérica y el Caribe son: República Dominicana 40.000, Guyana 36.000, Costa Rica 30.000, Curazao 26.000, Canadá 22.000, Aruba 16.000, Uruguay 10.000 y Bolivia 10.000.
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España, por su parte, es el país con la comunidad más grande de venezolanos fuera del continente americano, con al menos 300.000 migrantes en su territorio.
*Con información de ABC de España
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