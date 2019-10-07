El Mañanero de hoy #7-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

UNA GANDOLA DE PDVSA GAS volcó en la autopista Caracas-La Guaira sentido al litoral a la salida del primer viaducto, razón por la cual se mantiene cerrado el paso en la vía. El paso en ambos sentidos de la autopista está restringido. Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar.
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Gandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira
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“Aquellos que aplicaron la diplomacia de salón mirando a otro lado son cómplices de la tragedia que ha arrollado a Venezuela”, presidente de Colombia, Iván Duque, #6-Oct.
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