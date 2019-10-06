Humano Derecho #138 con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni - Runrun

¿Por qué son pioneros en la formación de defensores de Derechos Humanos en las universidades? ¿Cuál es el proceso para realizar el diplomado?, ¿Cómo podemos formar parte del voluntariado? Estos y otros temas los estaremos conversando con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni (Red Universitaria para los Derechos Humanos) una organización encargada de organizar distintos sectores que hacen vida en las universidades venezolanas, a fin de fortalecer y potenciar su actividad en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de los integrantes de la comunidad universitaria. Además son pioneros en la formación, protección y defensa de los defensores de los Derechos Humanos del sector universitario en Venezuela.
“Sabemos que nuestras universidades están pasando por una crisis de derechos económicos, sociales y culturales, por ello estamos para defender los derechos de la comunidad universitaria”.
En la primera pausa musical escucharás el tema “Amor y control” de Rubén Blades seguido del tema “American Idiot” de Green Day, y finalmente escucharás el tema “Guerra Fría” de LAGOS; estas son las pausas musicales planeadas por @Akaluisserrano y nuestros invitados para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Luis Serrano (@Akaluisserrano), como presentador, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com.
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