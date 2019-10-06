Humano Derecho #138 con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni - Runrun

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Humano Derecho #138 con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni

Redacción Runrun.es6 octubre, 20192min55

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¿Por qué son pioneros en la formación de defensores de Derechos Humanos en las universidades? ¿Cuál es el proceso para realizar el diplomado?, ¿Cómo podemos formar parte del voluntariado? Estos y otros temas los estaremos conversando con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni (Red Universitaria para los Derechos Humanos) una organización encargada de organizar distintos sectores que hacen vida en las universidades venezolanas, a fin de fortalecer y potenciar su actividad en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de los integrantes de la comunidad universitaria. Además son pioneros  en la formación, protección y defensa de los defensores de los Derechos Humanos del sector universitario en Venezuela.  

“Sabemos que nuestras universidades están pasando por una crisis de derechos económicos, sociales y culturales, por ello estamos para defender los derechos de la comunidad universitaria”.

En la primera pausa musical escucharás el tema “Amor y control” de Rubén Blades seguido del tema “American Idiot” de Green Day, y finalmente escucharás el tema “Guerra Fría” de LAGOS; estas son las pausas musicales planeadas por @Akaluisserrano y nuestros invitados para este Humano Derecho. 

En esta oportunidad contaremos con Luis Serrano (@Akaluisserrano), como presentador, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com.

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