Estados Unidos ratificó reconocimiento a pasaportes venezolanos vencidos - Runrun

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Estados Unidos ratificó reconocimiento a pasaportes venezolanos vencidos

Redacción Runrun.es4 octubre, 20192min6

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JAMES STORY, ENCARGADO DE NEGOCIOS de EEUU para Venezuela, informó que su país reconocerá la extensión de la validez de los pasaportes venezolanos por un periodo de cinco años.

La Embajada de Venezuela en EEUU explicó, vía Twitter, que los venezolanos que están en el extranjero y tienen su pasaporte vencido pueden ir a los consulados o embajadas de EEUU en el mundo con el fin de solicitar el salvoconducto.

Con información de Panorama

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