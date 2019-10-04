El Mañanero de hoy #4-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DE COMPLICACIONES DERIVADAS DE TUBERCULOSIS falleció este martes 1 de octubre Johan Jiménez, preso recluido en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, mejor conocido como la “Zona 7”.
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“Los golpes lo dan los militares, no los damos los civiles. A veces los civiles acompañan como comparsa los golpes militares y terminan empalados porque nadie va a dar un golpe para que mande otro. Militar da golpe pa’ militar, militar no da golpe pa’ civil”, diputado Henry Ramos Allup #3-Oct.
Precio de
es @BarrilVenezuela $50.04 base a WTI de $52.51
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