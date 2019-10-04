El Mañanero de hoy #4-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #4-Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es3 octubre, 20194min382

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“Los golpes lo dan los militares, no los damos los civiles. A veces los civiles acompañan como comparsa los golpes militares y terminan empalados porque nadie va a dar un golpe para que mande otro. Militar da golpe pa’ militar, militar no da golpe pa’ civil”, diputado Henry Ramos Allup #3-Oct.

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