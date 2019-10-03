El Mañanero de hoy #3-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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Perú deporta a dos magistrados chavistas tras acuerdo del TIAR
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.10.2019: ALTO: ¿PA´ LANTE & PA´ TRÁS?
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.10.2019: MEDIO: CRYSTALLEX
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.10.2019: BAJO: ¡EL ESEQUIBO SE VA!
Precio de @BarrilVenezuela es $50.3 base a WTI de $52.79
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