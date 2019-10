MonitordeVíctimas | Hombre que fue linchado en Los Cortijos se suicidó en comisaría de Filas de Mariches - Runrun

“No es posible que yo esté por primera vez en la morgue, yo solo la conocía por el noticiero Venevisión. Mi hijo no era un delincuente, él ni siquiera tenía una multa. Yo voy a demostrar su inocencia. No puedo con el dolor, a mi niño me lo van a dar, pero en una bolsa. Exijo justicia, yo voy a buscar justicia”, esas fueron las palabras de Nancy Coromoto Gandica, madre de Hecbert Escobar quien falleció en un calabozo de la Guardia Nacional luego de ser linchado por vecinos en Los Cortijos, municipio Sucre, del estado Miranda.