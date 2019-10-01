Primero Justicia se une a organizaciones civiles para combatir el censo - Runrun

PRIMERO JUSTICIA (PJ) RECHAZÓ EL ATAQUE a la propiedad privada que asegura se esconde detrás del censo de viviendas anunciado por el gobierno y presentó un plan para salir al paso a las invasiones y atropellos a través del correo electrónico [email protected] En ese sentido, Carlos Ocariz, dirigente del partido opositor, dijo que defenderán la propiedad privada.
Anunció alianzas con organizaciones de la sociedad civil para defender a los vecinos, entre las que se encuentran micondominio.com, Ciudad Plural, Frente de la Defensa y Observatorio de la Diáspora.
“El correo para canalizar amenazas, asesorías o dar información”, dijo. Ocariz añadió que para los venezolanos que se encuentran en el exterior crearon una red para asesorarlos en relación con la protección de sus viviendas en Venezuela.
“Estamos arrancando en ocho ciudades en España: Madrid, Barcelona, LaCoruña. En Estados Unidos en la ciudad de Miami, en Washington y Nueva York, en Chile en Santiago de Chile y en Perú en Lima”, expresó.
Asimismo, Carlos Ocariz señaló que deben respetarse las leyes y la Constitución, en especial el artículo 182, que establece una vivienda segura para las familias en Venezuela, también el artículo 115 que establece el derecho a la propiedad privada en nuestro país.
“Evidentemente los censos forman parte de la organización para realizar políticas públicas, sin embargo un censo debe ser ejecutado por los organismos capacitados y dispuestos para ellos, no por militancia partidista”, subrayó Ocariz, en rueda de prensa este martes 1 de octubre.
Sostuvo que un gobierno serio promueve la propiedad. “En el municipio Sucre promovimos la propiedad y los convertimos en un municipio de propietarios, seriedad es no quitar propiedad, un funcionario público no debe promover la ocupación de viviendas que pertenecen a familias”.
De igual forma Ocariz invitó a los venezolanos a aferrarse al artículo 61 de la Constitución, el cual indica que “nadie está obligado a responder ningún censo si considera que no se cumplen las condiciones mínimas para responder”.
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