EEUU "respalda plenamente" informe de Duque sobre apoyo de Venezuela al ELN - Runrun

LA EMBAJADA DE EEUU EN COLOMBIA informó que el gobierno norteamericano respalda “plenamente” el informe presentado por el presidente Iván Duque ante la ONU sobre el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a la guerrilla del ELN.
“Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian al ya sancionado régimen de (Nicolás) Maduro por su continuo apoyo a los grupos criminales y narcoterroristas en territorio venezolano”, se lee en un comunicado de la embajada.
EEUU considera “indudable” que estos grupos armados “continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región”. Por esta razón, respaldan a Colombia “en sus esfuerzos continuos para proteger y defender su integridad territorial”.
El pasado 25 de octubre, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Duque denunció que el gobierno de Maduro es un eslabón de la cadena del “terrorismo transnacional” que sirve a los distintos grupos armados ilegales.
Además, el presidente colombiano entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, un extenso documento que probaría —mediante coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones— el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del ELN y otros grupos armados ilegales.
Con información de EFE
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