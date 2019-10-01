El Mañanero de hoy #1-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #1-Oct: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es30 septiembre, 20194min3

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“Soy el presidente del diálogo político, soy capaz de reunirme con quien sea, con el mismo señor Diablo o con su diablitos aquí en Venezuela”, Nicolás Maduro #30Sept.

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