El Mañanero de hoy #1-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que la región y el mundo seguirá aumentando la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro mientras siga “usurpando el poder”.
Tribunal de apelaciones en EEUU permitirá a Crystallex avanzar en su caso contra Citgo
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La ONU solo ha recibido el 9% de los fondos solicitados para ayuda humanitaria en Venezuela
Guaidó: Mientras sigan usurpando el poder la presión de la región va a seguir aumentando
Maduro: Si Noruega nos convoca para reiniciar el proceso de diálogo iríamos inmediatamente
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“Soy el presidente del diálogo político, soy capaz de reunirme con quien sea, con el mismo señor Diablo o con su diablitos aquí en Venezuela”, Nicolás Maduro #30Sept.
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