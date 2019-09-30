Guaidó: Mientras sigan usurpando el poder la presión de la región va a seguir aumentando - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que la región y el mundo seguirá aumentando la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro mientras siga “usurpando el poder”.
En rueda de prensa el mandatario hizo un resumen de lo que obtuvieron sus representantes ante las Naciones Unidas la semana pasada y también sobre la aplicación de sanciones por parte de la Unión Europea a funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado por violar los Derechos Humanos.
“La sanciones de la Unión Europea es parte de la presión continua del mundo entero, el régimen debe ver claramente el mensaje”, agregó.
Guaidó señaló que este apoyo encontrado en distintos organismos internacionales ha sido por años de construcción de mayorías. “Mientras el régimen queda solo y expuesto ante el mundo nosotros vamos a avanzar en todos los escenarios”.
Igualmente destacó que lo más importante en este momento es seguir aumentando el apoyo internacional para poder atender la emergencia humanitaria y que pueda ingresar la ayuda.
“Según cifras de la FAO hasta hace poco decía que había rendimiento positivo en Venezuela, hoy dicen que millones de niños hoy padecen de hambre crónica, de hambre y pobreza extrema en nuestro país”, explicó.
Sobre este punto el presidente del Parlamento señaló que en los próximos días el diputado y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, informará “lo que va a ser el Programa de Alimentación, siempre y cuando la dictadura no siga bloqueando los caminos que conducen a la asistencia humanitaria”.
Ayuda para los migrantes
Sobre la situación que se ha presentado en los últimos días en Perú en contra de venezolanos que residen en ese país, Guaidó indicó que ya existe una línea de atención para los migrantes que hayan sido víctimas de ataques de xenofobia.
“Un venezolano es un venezolano de pleno derecho esté donde esté, nuestra labor es protegerlos, los que decidieron emigrar están, incluso, en condición de refugio, como lo solicitó David Smolansky en el marco de la Asamblea General de la ONU”, dijo.
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