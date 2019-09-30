El Mañanero de hoy #30Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL GOBIERNO DE PERÚ rechazó las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de supuestamente apoyar o tolerar actos de xenofobia en contra de venezolanos que residen en ese país.
Vicente Díaz: Si no hay una elección presidencial justa ese acuerdo no será creíble
FAN denuncia que detectó 54 aviones estadounidenses en espacio aéreo venezolano
Borges se reunió con Parolin para pedir más presión a Europa contra Maduro
Estreno mundial de “Muñeca en fuga” se presenta en La Viga del Centro Cultural Chacao
Perú rechaza acusaciones del régimen de Maduro de apoyar actos de xenofobia
Régimen de Maduro rechaza actos de xenofobia en contra de venezolanos en Perú
Fundación San José y ONG Red RETO abre crowdfunding para construir ‘Comedor-Escuela’ en Sucre
6 buques con 3.000.000 de barriles de petróleo y derivados permanecen en costas venezolanas
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“Damos la bienvenida a las nuevas sanciones de la UE a los funcionarios del régimen de Maduro involucrados en torturas y abusos contra los derechos humanos, incluida la muerte del capitán Acosta”, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos #29Sept.
Precio de
es @BarrilVenezuela $53.36 base a WTI de $56.00
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