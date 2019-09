Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde - Runrun

Consejo de DDHH instó a Venezuela a acatar informe de Bachelet

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución que pide al Gobierno de Venezuela cumplir las recomendaciones que la alta comisionada Michelle Bachelet presentó en julio, incluyendo «el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura». La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra -de países como Perú, Argentina o Brasil-, que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su Gobierno «»o asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos». Banca y Negocios

Delcy Rodríguez dice que en las próximas horas arribará a la ONU

“Nosotros vamos a Nueva York a llevar la verdad de Venezuela, a llevar los más de 13 millones de firmas. Todos los venezolanos estamos enviándole una carta a António Guterres, secretario general de la ONU, diciéndole no a las agresiones del gobierno de Trump, no al intervencionismo ni injerencismo que procura perturbar la vida nacional. Venezuela en su conjunto, en unidad, vamos a resolver nuestros problemas, no necesitamos ningún tipo de intervencionismo”, dijo Rodríguez, El Universal

Gerardo Blyde: El gobierno no se ha comunicado con Noruega para retomar el diálogo

Gerardo Blyde, integrante del equipo negociador de Juan Guaidó en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana auspiciada por Noruega, informó que el gobierno venezolano no se ha comunicado con la fracción opositora ni con los representantes del país europeo para “la retoma del proceso” de diálogo. “No ha habido comunicación directa con nosotros o con la facilitación noruega para la retoma del proceso”, comentó Blyde en una rueda de prensa difundida en Twitter por TVVenzuela Noticias. RunRun.es

Venamcham estima inflación de 38.305% para fines de 2020

El vocero de la cámara venezolano americana de industria y comercio Vemamchan, Alberto Herrera, informó sobre el resultado de una encuesta de coyuntura hecha entre 72 empresas de esa entidad gremial en donde se preguntó acerca de las perspectivas para la economía nacional para el año 2020. El tipo de cambio 128.609 bolívares por dólar, caída del producto ínterno bruto de 32,53 por ciento y caída de las ventas en 19,73%. Y la inflación para fines de 2020 sería de 38.305%. Descifrado



Bloomberg: Venezuela prueba criptomonedas como reservas internacionales

El Banco Central de Venezuela está realizando pruebas internas para determinar si puede mantener guardadas criptomonedas en sus arcas, según cuatro personas​ ​con conocimiento directo del asunto. ​ La medida responde a una solicitud de la estatal Petróleos de Venezuela SA, que​ quiere enviar bitcóin y ethereum al Banco Central para que la autoridad monetaria pague a sus proveedores con tokens o vales digitales, según las personas, ​ que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de deliberaciones internas. Los empleados también están estudiando propuestas que permitirían contar las criptomonedas​ como reservas internacionales del banco, que en la actualidad se encuentran cerca de un mínimo de 30 años, en US$7.900 millones. ​​ Descifrado

PDVSA reduce a menos de la mitad despacho de gasolina en Maracaibo

Catorce horas tardan los marabinos para poder surtir de combustibles sus vehículos. Las estaciones de servicio se mantienen con colas que superan el kilómetro de distancia. La causa: Fallas en el despacho de gasolina. Tres trabajadores de estaciones de servicios diferentes informaron que PDVSA les envía desde esta semana 14 mil litros de gasolina diarios, cuando lo habitual eran 38 mil litros. “Esa cantidad sólo nos alcanza para cuatro horas de trabajo”, agregó el empleado de una de las bombas ubicada en la avenida Delicias. El Pitazo



Exalcalde Gustavo Marcano denuncia que el Sebin está en su residencia

A la 1:30 de la tarde de este jueves 26 de septiembre efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), llegaron a Residencias Puerto Bahía, ubicada en el municipio Urbaneja del estado Anzoátegui, para entrar al apartamento del exalcalde Gustavo Marcano. La denuncia fue colocada por el exmandatario local en su cuenta Twitter @GustavoMarcano, donde aseguró que la orden fue dada por el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab. El Pitazo

EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro en Venezuela y por violaciones de DDHH. Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra al expresidente cubano Raúl Castro y a sus hijos por el respaldo dado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al ex régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo. “Son responsables de la crisis en Cuba y Venezuela” La Patilla



EEUU y Colombia realizarán ejercicios militares para practicar entrega de ayuda humanitaria. La Armada colombiana y la Infantería de Marina de Estados Unidos realizarán desde el próximo lunes entrenamientos conjuntos para la ejecución de misiones humanitarias, informaron este miércoles fuentes diplomáticas. Los ejercicios iniciarán el 30 de septiembre y se extenderán hasta el 5 de octubre en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre. La embajada de Estados Unidos en Colombia detalló en un comunicado que en los entrenamientos participarán integrantes de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de los EE.UU La Patilla

