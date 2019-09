Las noticias económicas más importantes de hoy #26sep - Runrun

Cotización del dólar oficial asciende a Bs. 20.708

Este jueves la cotización del dólar ascendió a Bs. 20.708, según lo publicó el Banco Central de Venezuela en sus redes sociales. Descifrado

Alejandro Vivas: Sector de franquicias en Venezuela registra contracción del 64%

Una contracción del 64% registra el sector de las franquicias en Venezuela desde el punto de vista del consumo, debido a la falta de insumos, la perdida de talento humano y el deterioro de los servicios, aseguró Alejandro Vivas, presidente de Profranquicias, al referirse a la crisis que vive el sector. Descifrado

Banco Bicentenario ha financiado 220.000 proyectos productivos en tres años

Desde septiembre de 2016, Miguel Ángel Pérez Abad tomó las riendas del Banco Bicentenario del Pueblo (BBDP) para promover la revolución productiva y comunal, como parte de la apertura de la banca pública de respaldar las iniciativas que impulsen el sistema económico nacional. Banca y Negocios

Sunaval levanta suspensión de operaciones con acciones del BOD

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) levantó la medida de suspensión temporal en las operaciones con acciones del Banco Occidental de Descuento (BOD), en la Bolsa de Valores de Caracas debido a la intervención administrativa por un lapso de 120 días de parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). Descifrado

Rusia planea invertir $1.000 millones en producir oro y petróleo en Venezuela

A pesar que durante la visita del mandatario venezolano Nicolás Maduro a Rusia no se anunció la firma de nuevos acuerdos financieros, se preparan una serie de proyectos en el área energética que suponen inversiones rusas en el país por más de 1.000 millones de dólares Banca y Negocios

Intercambio comercial Venezuela- EE.UU. disminuyó US$ 6.500 millones entre el 2017-2019, informó VenAmcham

Entre el primer semestre del año 2017 y el primer semestre del 2019, el intercambio comercial entre Venezuela y los Estados Unidos, cayó de US$ 9.000 millones a US$ 2.500 millones, lo que refleja una disminución de US$ 6.500, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por Luis Vicente García, Gerente General de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmcham). Descifrado

Pese a sanciones, régimen de Maduro usa artimañas para enviarle crudo al régimen cubano

La estatal venezolana Pdvsa aumentó este mes las exportaciones petroleras a Cuba para aliviar la escasez de combustible en la isla, desafiando sanciones de Estados Unidos contra firmas navieras involucradas en el comercio bilateral, según tres fuentes de la industria y datos de Refinitiv Eikon. La Patilla

Pemex logra un ligero repunte en su producción de petróleo

Durante agosto, la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) promedió en un millón 683 mil barriles diarios, lo que representó 6.3% menos que el mismo mes del año pasado, pero un ligero aumento en relación a julio de 2019. 24 horas

UU. sanciona a empresas chinas por transportar petróleo iraní

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles (25.09.2019) nuevas sanciones a seis empresas y cinco personas de China, entre ellas las de carga marítima Cosco Shipping Tanker y Cosco Shipping Tanker Seaman, por el transporte de petróleo de Irán. En un discurso en Nueva York, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, mencionó la imposición de sanciones por “transportar a sabiendas petróleo de Irán”. Asimismo, dijo que EE. UU. “intensificará sus esfuerzos para educar” al mundo de los “riesgos de hacer negocios con entidades vinculadas” al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní. DW

