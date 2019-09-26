El Mañanero de hoy #26Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #26Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es25 septiembre, 20194min2

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ANTES QUE LLEGARA EL CHAVISMO AL PODER, Venezuela era un sitio predilecto por las productoras cinematográficas para rodar películas, series y comerciales debido a lo bajo de sus costos. Papillon (1973) con Dustin Hoffman y Steve McQueen mostró las costas venezolanas, La Ley de Murphy (1971) con Peter O Toole se paseó por el Delta del Orinoco, en la francesa Le Sauvage (1975) vimos escenas en el aeropuerto internacional de Maiquetía y en Aracnofobia (1990) con Jeff Daniels y John Goodman y producida por Steven Spielberg, presenciamos el Amazonas en todo su esplendor. 

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“El reconocimiento a la Asamblea Nacional es indispensable para lograr avanzar en la presión. Europa debe apoyarnos y ejercer más acciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro”, Julio Borges #25Sept.

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