[VIDEO] Trump aplaudió a Julio Borges y Carlos Vecchio en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU - Runrun

EL PRESIDENTE DE EEUU, DONALD Trump, celebró con aplausos este 25 de septiembre la participación de los dirigentes opositores Julio Borges y Carlos Vecchio, miembros del gobierno interino de Juan Guaidó, en una reunión con representantes de América Latina en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
En el marco de esta asamblea, celebrada en Nueva York, Trump ratificó su compromiso con los venezolanos, a quienes continuará apoyando para que se restablezca el orden democrático y se resuelva la crisis.
“Nosotros siempre estaremos del lado del pueblo venezolano hasta que finalmente sean liberados de esta brutal y terrible opresión. Serán libres y va a ocurrir”, expresó el mandatario estadounidense.
Borges y Vecchio, aplaudidos por Trump
El inusual gesto se produjo en una reunión con representantes latinoamericanos. #Trump prometió triplicar la ayuda a Venezuela y financiar directamente a Guaidó. Mientras tanto, Maduro y Putin desafiaban a EE. UU. desde Moscú. #UNGA pic.twitter.com/42CzSN1fTB
— DW Español (@dw_espanol) September 25, 2019
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