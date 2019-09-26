[VIDEO] Trump aplaudió a Julio Borges y Carlos Vecchio en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU - Runrun

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[VIDEO] Trump aplaudió a Julio Borges y Carlos Vecchio en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU

Redacción Runrun.es25 septiembre, 20191min27

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EL PRESIDENTE DE EEUU, DONALD Trump, celebró con aplausos este 25 de septiembre la participación de los dirigentes opositores Julio Borges y Carlos Vecchio, miembros del gobierno interino de Juan Guaidó, en una reunión con representantes de América Latina en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de esta asamblea, celebrada en Nueva York, Trump ratificó su compromiso con los venezolanos, a quienes continuará apoyando para que se restablezca el orden democrático y se resuelva la crisis.

“Nosotros siempre estaremos del lado del pueblo venezolano hasta que finalmente sean liberados de esta brutal y terrible opresión. Serán libres y va a ocurrir”, expresó el mandatario estadounidense.

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