Acnur pide a países flexibilidad en requisitos migratorios para venezolanos - Runrun

El funcionario de la ONU también instó a los países latinoamericanos afectados por la migración venezolana a que “continúen participando para coordinar y compartir responsabilidades dentro del espíritu del Proceso de Quito”, y recordó que “los desafíos humanitarios requieren una respuesta coherente y armonizada”.
Además, insistió en que el apoyo adicional de la comunidad internacional es “esencial para abordar las necesidades de los refugiados y los migrantes” y para “lograr la sostenibilidad de los mecanismos de coordinación en la región”.
*Con información de EFE
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