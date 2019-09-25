Acnur pide a países flexibilidad en requisitos migratorios para venezolanos - Runrun

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Acnur pide a países flexibilidad en requisitos migratorios para venezolanos

Redacción Runrun.es25 septiembre, 20193min11

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EDUARDO STEIN, REPRESENTANTE especial de Acnur y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pidió este martes a los países receptores de migrantes venezolanos que mantengan “enfoques flexibles” en los requisitos para la entrada en sus territorios de estas personas.
 
“Es imperativo que los estados conserven el derecho de asilo e implementen mecanismos para identificar a las personas con necesidades de protección internacional. Hay que mantener enfoques flexibles que consideren las dificultades que enfrentan los venezolanos para cumplir con requisitos de ingreso”, enfatizó Stein.
 

El también expresidente de Guatemala, pidió dicha flexibilidad luego de las últimas decisiones de Perú, Chile y Ecuador de fortalecer los requisitos para el ingreso de los migrantes venezolanos con el argumento de que buscan ordenar y regularizar el flujo constante de personas que reciben.
 
 
 

El funcionario de la ONU también instó a los países latinoamericanos afectados por la migración venezolana a que “continúen participando para coordinar y compartir responsabilidades dentro del espíritu del Proceso de Quito”, y recordó que “los desafíos humanitarios requieren una respuesta coherente y armonizada”.

Además, insistió en que el apoyo adicional de la comunidad internacional es “esencial para abordar las necesidades de los refugiados y los migrantes” y para “lograr la sostenibilidad de los mecanismos de coordinación en la región”.

 

*Con información de EFE

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