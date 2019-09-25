El Mañanero de hoy #25Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #25Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es24 septiembre, 20194min2

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“Tanto nadar para morir en la orilla (…) Tanta pirueta, maroma y aquí están (…) Ustedes pagando un costo político por sentarse aquí (…) No sé quién les dijo que con esa Constituyente iban a resolver problemas de neutralizar la Asamblea. Aquello murió antes de nacer y esto está vivito y coleando”, diputado Henry Ramos Allup sobre regreso de los diputados oficialistas a la AN #24Sept.

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