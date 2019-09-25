El Mañanero de hoy #25Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

SON MUCHAS LAS OBRAS QUE Cruz-Diez dejó como legado artístico en Venezuela y el mundo. De ahí su valor histórico y emocional para los ciudadanos
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Donald Trump en la ONU: “El dictador Maduro es una marioneta cubana”
Militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo fueron condenados a 6 años de prisión
Stalin González: Diputados que aceptaron cargos públicos perdieron su investidura
Gran proyecto busca la restauración del legado artístico de Cruz-Diez en Venezuela y el mundo
Guaidó: La activación del TIAR deja claro que no hemos perdido el tiempo
Ricardo Molina aseguró que los diputados del GPP “reconformarán” la AN
Maduro llega a Rusia para “afianzar” la relaciones de cooperación bilateral
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“Tanto nadar para morir en la orilla (…) Tanta pirueta, maroma y aquí están (…) Ustedes pagando un costo político por sentarse aquí (…) No sé quién les dijo que con esa Constituyente iban a resolver problemas de neutralizar la Asamblea. Aquello murió antes de nacer y esto está vivito y coleando”, diputado Henry Ramos Allup sobre regreso de los diputados oficialistas a la AN #24Sept.
Precio de
es @BarrilVenezuela $54.18 base a WTI de $56.86
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