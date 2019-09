Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde - Runrun

Guaidó: Estamos listos para atender la emergencia humanitaria

Juan Guaidó, consideró positiva la reincorporación de los diputados oficialistas al órgano legislativo durante la jornada de este martes. «Celebro que este espacio hoy reciba a los que tienen condición legítima de diputados la cual respetamos», dijo. Durante su intervención en la sesión ordinaria llamó a atender la crisis que afecta a todos los sectores de la oposición sin distingo político y particularmente a adultos mayores y niños. «Estamos en una emergencia humanitaria compleja (…) Estamos listos para acordar, para representar a Venezuela, para adoptar una solución, para poner fin al sufrimiento de la gente » ratificó. Unión Radio

Diputado Francisco Torrealba: “Nada le impide a ningún constituyente ser parlamentario”

Torrealba indicó a los medios que no existe nada que pueda impedir que un constituyentista se reincorpore como diputado a la Asamblea Nacional. “Nada le impide a ningún constituyente ser parlamentario. Recordemos la condición supraconstitucional de la constituyente, es plenipotenciaria”, afirmó Torrealba. No obstante, la Constitución establece que los diputados perderán su investidura al asumir otro cargo público. 2001

FAO: Venezuela necesita ayuda alimentaria #24Sep

Fuentes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aseguraron este martes que Venezuela desde hace seis meses es uno de los 41 países que necesitan ayuda alimentaria exterior en medio de la hiperinflación y la falta de insumos para la producción de cereales. La FAO detalló en su informe que la hiperinflación que atraviesa el país “ha restado gravemente poder adquisitivo a los hogares, lo que ha limitado el acceso a los alimentos“. El Impulso

Dólar paralelo y liquidez monetaria retoman tendencia al alza

El precio del dólar paralelo comienza a recuperarse al ritmo que marca la liquidez monetaria, en un entorno cada vez más volátil y, por lo tanto, incierto. Este martes 24 de septiembre, los marcadores del mercado paralelo de la divisa estadounidense mostraron precios sobre los 21.000 bolívares por unidad, cuando la semana pasada se ubicaban en un promedio de 19.850 bolívares por dólar. De acuerdo con las estadísticas de liquidez monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV), la liquidez en poder del público aumentó 8,19% en la semana concluida el 13 de septiembre, para llegar a la histórica cifra de 14,55 billones de bolívares, luego de que la semana precedente, correspondiente al 6 de septiembre, el incremento fue de solo 1,75%, la menor variación semanal desde agosto de 2017. Banca y Negocios



El bolívar fue desplazado por el real en la frontera con Brasil

“La moneda nacional no llega como antes a los negocios, no es que comerciantes no quieran aceptarla es que estamos forzados a trabajar con el real”, declaró César Marín, presidente de la Cámara de Comercio del municipio Gran Sabana, refiriéndose a las medidas que han adoptado en la zona para mantener la economía a flote. Tanto turistas como habitantes de Santa Elena de Uairén y sus alrededores, se han manifestado por la eliminación del uso del bolívar principalmente por punto de venta, actualmente solo en contados establecimientos aceptan efectivo El Pitazo

Avión militar ruso Antonov An-124 aterrizó en Maiquetía este #24Sep

La mañana de este martes 24 de septiembre, un avión de modelo Antonov An-124, perteneciente a la Fuerza Aérea de Rusia, aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.El equipo de El Pitazo pudo corroborar en el lugar de los hechos, que el Antonov An-124 ha realizado operaciones de aterrizaje y despegue desde el pasado 21 de septiembre en el aeropuerto varguense, donde permanece parqueado en cabecera de pista 10-28 El Pitazo



Evalúan antejuicio de mérito a Laidy Gómez diputados oficialistas en Táchira

Diputados oficialistas del Consejo Legislativo del estado Táchira (Clet) se declararon este martes, 24 de septiembre, en sesión permanente, hasta obtener resultados de la investigación emprendida por el Ministerio Público en contra de la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por sus presuntos nexos con paramilitares colombianos, para así evaluar si hay delitos que los lleven a la apertura de un antejuicio de mérito en su contra. El Pitazo

Uruguay se retira del TIAR activado por crisis venezolana

Uruguay anunció este martes que denunciará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ante la OEA, luego de votar en solitario en contra de activar ese pacto de defensa para actuar contra Nicolás Maduro. “Nos salimos del tratado, por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado del mismo”, indicó el canciller Rodolfo Nin Novoa en rueda de prensa. La desvinculación de Uruguay del pacto, que data de 1947 y nunca se puso en práctica, tendrá efecto en un plazo de dos años. El Universal



Unión Europea prepara sanciones contra siete funcionarios venezolanos

La Unión Europea prepara la adopción de sanciones contra siete personas, entre ellas responsables de seguridad y de servicios secretos de Venezuela. Las acusan de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Los embajadores de los 28 países europeos deben dar el visto bueno el miércoles, con lo que aumentará a 25 el número de funcionarios venezolanos sancionados. El Consejo de la UE deberá confirmar esta decisión más adelante. El Nacional

