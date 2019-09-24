Stalin González: Diputados que aceptaron cargos públicos perdieron su investidura - Runrun

ACLARANDO QUE LOS DIPUTADOS que aceptaron otros cargos públicos perdieron su investidura y ya no podrán seguir ejerciendo como parlamentarios, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González dio inicio a la acostumbrada sesión de los martes este 24 de septiembre.
De 55 diputados del oficialismo, 20 aceptaron cargos como ministros, además de presidentes de entidades públicas como el BCV, embajadas factor que automáticamente, según lo expresado en el artículo 191 de la Constitución, deja sin investidura a cualquier parlamentario.
Independientemente de esto, varios diputados afectos al gobierno de Maduro decidieron presentarse ante el Hemiciclo. Francisco Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela pidió el derecho de palabra en varias oportunidades, el cual le fue negado porque en 2017 aceptó el cargo de Ministro del Trabajo.
Otros diputados que perdieron su investidura y no debieron incorporarse a la sesión de este martes son: Ricardo Sanguino, quien fue presidente del BCV; Ramón Lobo, actual consejero ministro de la embajada de Arabia Saudí; Ricardo Molina, ministro de Transporte y Obras Públicas y Hugbel Roa, ministro de Universidades desde el 2017 hasta el pasado mes de agosto.
En un derecho de palabra, Pedro Carreño manifestó que si bien es cierto que la Constitución establece que los diputados pierden su investidura al aceptar un cargo público, el Poder Legislativo se encuentra en desacato y será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que determine si pueden reincorporarse o no a la AN.
Por su parte, Henry Ramos Allup aseguró que si el máximo tribunal del país estuviera legalmente constituido pudiera hacer una interpretación de la Carta Magna.
“No pueden decir lo contrario, no puede relatar la Constitución de manera distinta. Le quiero decir que esa Sala Constitucional es írrita porque se conformó con diputados exprés, designados a medianoche con la anterior Asamblea Nacional”, indicó Allup.
*Con información de Saraí Coscojuela.
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