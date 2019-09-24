Ricardo Molina aseguró que los diputados del GPP "reconformarán" la AN - Runrun

EL DIPUTADO OFICIALISTA RICARDO MOLINA aseguró este martes 24 de septiembre que cuando se incorpore el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional, se corregirán las razones que llevaron al Parlamento a ser declarado en “desacato”.
En una entrevista ofrecida al programa Primera Página, que transmite Globovisión, Molina dijo: “Se corregirán y entonces la Asamblea Nacional entrará en el marco constitucional y volverá a cumplir sus funciones establecidas en la Constitución”.
“Pero para que eso ocurra tiene que haber disposición política”, dijo Ricardo Molina.
Asimismo, el también constituyentista afirmó que los 56 diputados del chavismo se encargarán de “reconformar” al Parlamento.
“Va a ser una discusión dura, pero tiene que ser una discusión transparente, incluido el tema de los los diputados de Amazonas, para ver cómo hacemos que la Asamblea Nacional entre en el hilo constitucional. Tendremos una agenda de trabajo bien interesante”, dijo.
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Según Molina, una vez que se reconforme la AN, deberá entrar en el proceso de selección de los postulados de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.
“Llevaremos el proceso como deberemos llevarlo”, aseguró Molina.
*Con información de El Nacional
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