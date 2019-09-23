Gobierno y partidos minoritarios instalarán ocho mesas de trabajo para abordar acuerdos - Runrun

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN e Información, Jorge Rodríguez, anunció este lunes 23 de septiembre que serán instaladas ocho mesas de trabajo a propósito de los acuerdos firmados con partidos minoritarios de oposición.
Se espera que las mesas, cuya fecha de instalación se anunciará en los próximos días, tengan resultados en un lapso no mayor a 20 días. Las primeras que se instalarán son: la de conformación del Consejo Nacional Electoral, de partidos políticos y de programa de intercambio por petróleo.
En cuanto a la de presos políticos, el diputado Timoteo Zambrano, representante del partido Cambiemos, sostuvo que se consignó una lista de al menos 60 privados de libertad por motivos políticos.
Las mesas de trabajo que se instalarán son las siguientes:
1.- Mesa para la discusión del Poder Electoral, garantías electorales y representación proporcionada.
2.- Mesa de la Comisión de la Verdad.
3.- Mesa técnica complementaria para la Soberanía e Integridad Territorial.
4.- Mesa económica e intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos básicos.
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5.- Mesa de equilibrio institucional y derechos políticos que trabajará la convivencia de los poderes públicos.
6.- Mesa del derecho social, en la que se trabajarán los servicios públicos, salud, educación, agua, electricidad y el tema de la migración.
7.- Mesa de partidos políticos.
8.- Mesa de movimientos sociales.
*Con información de El Pitazo y Unión Radio
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