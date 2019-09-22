Protección Civil emite alerta temprana ante posible ciclón tropical - Runrun

Artículos Relacionados
LA ACTIVACIÓN DE ALERTA TEMPRANA en todo territorio nacional por el paso de la onda tropical número 47 y la formación de una tormenta tropical en el Mar Caribe, fue anunciada este sábado por el viceministro de Gestión de Riesgo, Randy Rodríguez.
A través de un pase informativo por Venezolana de Televisión, el funcionario precisó que en horas de la noche de este sábado seguirán las fuertes lluvias en la región nororiental e insular, mientras que entre el domingo y el lunes se presentarán precipitaciones en los llanos orientales y centrales, así como en la zona centro norte costera.
Informó que el Sistema Nacional de Riesgo se ha activado en todo el país para atender las emergencias, en conjunto con los cuerpos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Más información en TalCual.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvbGFndWFpcmFfZWxwaXRhem8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODk5MC9sbHV2aWFzLWRlbC1zYWJhZG8tYW5lZ2Fyb24tdmlhcy1kZWwtbGl0b3JhbC1jZW50cmFsLyIgdGl0bGU9IkxsdXZpYXMgZGVsIHPDoWJhZG8gYW5lZ2Fyb24gdsOtYXMgZGVsIGxpdG9yYWwgY2VudHJhbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVzdGFkbyBWYXJnYXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg5OTAvbGx1dmlhcy1kZWwtc2FiYWRvLWFuZWdhcm9uLXZpYXMtZGVsLWxpdG9yYWwtY2VudHJhbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MbHV2aWFzIGRlbCBzw6FiYWRvIGFuZWdhcm9uIHbDrWFzIGRlbCBsaXRvcmFsIGNlbnRyYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9GT1JNQVRPLU5PVEFTLVJSLTgucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM4NjI0My9mYW4tYXNlZ3VyYS1xdWUtbGFzLW51ZXZhcy1zYW5jaW9uZXMtZGUtZWV1dS1hZmVjdGFuLWVsLWRpYWxvZ28tZW4tYmFyYmFkb3MvIiB0aXRsZT0iRkFOIGFzZWd1cmEgcXVlIGxhcyBudWV2YXMgc2FuY2lvbmVzIGRlIEVFVVUgYWZlY3RhbiBlbCBkacOhbG9nbyBlbiBCYXJiYWRvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhcmJhZG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzg2MjQzL2Zhbi1hc2VndXJhLXF1ZS1sYXMtbnVldmFzLXNhbmNpb25lcy1kZS1lZXV1LWFmZWN0YW4tZWwtZGlhbG9nby1lbi1iYXJiYWRvcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5GQU4gYXNlZ3VyYSBxdWUgbGFzIG51ZXZhcyBzYW5jaW9uZXMgZGUgRUVVVSBhZmVjdGFuIGVsIGRpw6Fsb2dvIGVuIEJhcmJhZG9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvZGVzZmlsZTVqLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQwNzUvY29udHJvbC1jaXVkYWRhbm8tbWFkdXJvLWhhY2UtdW4tZW5vcm1lLWVzZnVlcnpvLXBvci1kZW1vc3RyYXItbGEtbGVhbHRhZC1kZS1sYS1mYW4vIiB0aXRsZT0iQ29udHJvbCBDaXVkYWRhbm86ICYjODIyMDtNYWR1cm8gaGFjZSB1biBlbm9ybWUgZXNmdWVyem8gcG9yIGRlbW9zdHJhciBsYSBsZWFsdGFkIGRlIGxhIEZBTiYjODIyMTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db250cm9sIENpdWRhZGFubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDA3NS9jb250cm9sLWNpdWRhZGFuby1tYWR1cm8taGFjZS11bi1lbm9ybWUtZXNmdWVyem8tcG9yLWRlbW9zdHJhci1sYS1sZWFsdGFkLWRlLWxhLWZhbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db250cm9sIENpdWRhZGFubzogJiM4MjIwO01hZHVybyBoYWNlIHVuIGVub3JtZSBlc2Z1ZXJ6byBwb3IgZGVtb3N0cmFyIGxhIGxlYWx0YWQgZGUgbGEgRkFOJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1L2d1YWlkb185bWF5by5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzMzkxL2p1YW4tZ3VhaWRvLW1hZHVyby1uby10aWVuZS1jb250cm9sLWRlLWxhLWZ1ZXJ6YS1hcm1hZGEvIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzOiBNYWR1cm8gbm8gdGllbmUgY29udHJvbCBkZSBsYSBGdWVyemEgQXJtYWRhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RkFOQjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MzM5MS9qdWFuLWd1YWlkby1tYWR1cm8tbm8tdGllbmUtY29udHJvbC1kZS1sYS1mdWVyemEtYXJtYWRhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDszogTWFkdXJvIG5vIHRpZW5lIGNvbnRyb2wgZGUgbGEgRnVlcnphIEFybWFkYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L01pbGl0YXJlcy1sZWFsZXMtYS1HdWFpZG8tMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8zODExODAvbG9zLW1pbGl0YXJlcy1xdWUteWEtbm8tdmVuLXNhbGlyLWVsLXNvbC1wb3ItZWwtZXNlcXVpYm8vIiB0aXRsZT0iTG9zIG1pbGl0YXJlcyBxdWUgeWEgbm8gdmVuIHNhbGlyIGVsIHNvbCBwb3IgZWwgRXNlcXVpYm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc29jaWFjacOzbiBDaXZpbCBDb250cm9sIENpdWRhZGFubyBwYXJhIGxhIFNlZ3VyaWRhZCB5IERlZmVuc2EgZGUgbGEgTmFjacOzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL2ludmVzdGlnYWNpb24vMzgxMTgwL2xvcy1taWxpdGFyZXMtcXVlLXlhLW5vLXZlbi1zYWxpci1lbC1zb2wtcG9yLWVsLWVzZXF1aWJvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyBtaWxpdGFyZXMgcXVlIHlhIG5vIHZlbiBzYWxpciBlbCBzb2wgcG9yIGVsIEVzZXF1aWJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+