Lluvias del sábado anegaron vías del litoral central - Runrun

LAS LLUVIAS DE ESTE SÁBADO en el litoral central causaron estragos en varias parroquias del estado Vargas, en donde calles y avenidas se inundaron con corrientes de agua y barro que bajaron desde la montaña y colapsaron los drenajes
Las precipitaciones fueron provocadas por el paso de la onda tropical número 47 en el país y anegaron vías como la calle Los Baños y el barrio Santa Ana de Maiquetía, así como la avenida Soublette de La Guaira.
De acuerdo con El Pitazo, las parroquias Catia La Mar, Urimare, Maiquetía, Carlos Soublette, La Guaira y Macuto fueron las más afectadas por la onda tropical, mientras que en Macuto y Caraballeda hubo fallas en el servicio eléctrico.
Para este domingo se esperan más lluvias
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