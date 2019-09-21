Acceso restringido a Bahía de Cata por derrame petrolero - Runrun

ESTE SÁBADO, EL PASO HACIA LA Bahía de Cata desde Ocumare de la Costa está restringido por la Guardia Nacional Bolivariana. La medida responde a que residuos de petróleo provenientes de Puerto Cabello contaminaron las aguas.
Hace tres días, usuarios de twitter reportaron que la laguna de afluentes de la refinería El Palito donde caen los residuos de petróleo y que se procesan para poder verterlos al mar, está inoperativa. «La laguna se rebosa cuando llueve, por lo que el agua cae en el canal que va a la playa», explicó el periodista Francisco Chirinos.
La Bahía de Cata no es la única playa afectada. El problema que hay en el estado Aragua también se presenta en la playa El Palito del Estado Carabobo.
Hasta el momento las autoridades no se han referido sobre el caso, ni comunicado las repercusiones medioambientales del incidente.
Pescadores y comerciantes sufren graves pérdidas con este derrame de hidrocarburos.
Este año, el Día Mundial de las Playas se conmemora el sábado 21 de septiembre, como todos los años, cada tercer sábado de septiembre desde 1986, cuando el Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos alertó acerca de la importancia de concienciar a la población mundial sobre la necesidad de conservar las playas.
*Con información de El Nacional y El Pitazo
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