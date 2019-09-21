Podcast | Tres en uno: El vecindario de la Dgcim, terror en el Zulia y lo que ha revelado Cristopher Figuera en sus entrevistas - Runrun

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Podcast | Tres en uno: El vecindario de la Dgcim, terror en el Zulia y lo que ha revelado Cristopher Figuera en sus entrevistas

Redacción Runrun.es21 septiembre, 20193min7

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EN LA TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE TRES grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue el que realizó la periodista María Josefa Maya titulado “Boleita Norte, el vecindario tranquilo de la Dgcim“. En este trabajo, Maya expone que en la que fue una de las zonas industriales de Caracas se encuentra la sede de uno de los supuestos centros de tortura más temidos de Venezuela.

Por TalCual destacó un trabajo que se titula “De cómo Prieto y sus muchachos sembraron el terror en el Zulia“. En este reportaje, Braulio Polanco comenta que las ejecuciones extrajudiciales en el Zulia están acompañadas por un discurso violento por parte de las autoridades, y que tanto el gobernador de la entidad como el secretario de Estado, Lisandro Cabello, han empleado un vocabulario desafiante para todo aquel que se enfrente a los cuerpos de seguridad.

¿Qué ha revelado Cristopher Figuera en sus entrevistas?, es el trabajo que realizó Daniel Benítez para El Pitazo.net. En este, Benítez detalla la proyección que ha tenido el ex jefe del Sebin en los medios. 12 entrevistas ha concedido Figuera, medios audiovisuale le han dedicado cinco horas y ocho minutos y los digitales han escrito 57.668 caracteres.

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