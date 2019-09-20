Jorge Rodríguez presenta nuevas pruebas que vinculan a Guaidó con Los Rastrojos - Runrun

JORGE RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE de Comunicación e información informó que este viernes, 20 de septiembre, reveló nuevas pruebas que vinculan al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, con miembros de la banda “Los Rastrojos”.
En esta oportunidad, presentó un video en el que Hernando Iván Posso, alias “Nandito”, da detalles de cómo presuntamente se llevó a cabo el traslado de Guaidó por la frontera colombo-venezolana, para la entrega de ayuda humanitaria el pasado mes de febrero.
“Hicieron la ‘operación candado’ que era una especie de toque de queda en varias zonas de la frontera para permitir el libre tránsito de Guaidó en esta zona”, dijo.
En el audiovisual, el miembro de la banda paramilitar también menciona a la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, como una de las partícipes de este acto.
Agregó que el chofer encargado de trasladar al líder de la oposición para llegar a Cúcuta, Colombia, fue identificado como Jonathan Orlando García, alias “Patrón Pobre“, otro supuesto miembro de Los Rastrojos.
Rodríguez señaló que la conexión de la oposición con la banda paramilitar se hacía a través de Roberto Marrero, jefe de despacho de la AN, detenido el pasado 21 de marzo.
El pasado viernes 13 de septiembre, representantes del gobierno de Nicolás Maduro vincularon al presidente de la AN, Juan Guaidó, con bandas paramilitares, luego de que se viralizara en redes sociales una serie de fotografías de Guaidó junto a miembros de la banda de Colombia.
“Las fotografías eran un mecanismo de chantaje, de presión, para que en un hipotético gobierno de Guaidó, esta banda pudiera tener libre tránsito en el país para cometer sus fechorías”, dijo.
Sin embargo, Guaidó ha insistido en negar tales acusaciones y asegura no tener vínculos con ninguna banda paramilitar delictiva que opere en la frontera.
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